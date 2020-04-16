В Грузии временно запретят езду на легковых автомобилях

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В Грузии с 17 апреля в целях сдерживания распространения пандемии коронавируса полностью запретят движение легковых автомобилей. Об этом сообщил советник премьер-министра страны по международным делам Ираклий Чиковани, передает «Рустави-2».

Ограничение будет действовать до 21 апреля, оно не коснется грузовых перевозок, также продолжат работу службы доставки.

Чиковани уточнил, что с 17 апреля граждане будут обязаны носить маски в помещениях. Он также сообщил, что в стране ограничат посещение кладбищ, мера будет действовать в течение десяти дней.

21 марта в Грузии ввели чрезвычайное положение, оно будет действовать до 21 апреля. Это предполагает ограничение воздушных и сухопутных перевозок, привлечение к ответственности нарушителей карантина и запрет на мероприятия с участием более десяти человек. 14 апреля премьер-министр страны Георгий Гахария сообщил, что правительство обратится к президенту и попросит продлить режим ЧП.