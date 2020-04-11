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В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом

Фото: АГН «Москва»

В Челябинской области за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

По официальным данным, всего в регионе заболели 42 человека, 31 из которых продолжают лечиться в больницах, а 11 пациентов выписали. Десять человек остаются в больницах Челябинска, шесть — в Магнитогорске, пять — в Кизильском районе. Кроме того, четыре человека госпитализированы в поселке Бреды, по два пациента — в Верхнеуральске и Снежинске, и один — в городе Аша.

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Помимо этого в области выявили пять новых условно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего в Челябинской области их шесть.

«РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав сообщает, что одна из пациенток в возрасте 88 лет находится в тяжелом состоянии. Она лечится в Челябинске, но не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Пациентка не выезжала за границу и не контактировала с заболевшими. Помимо этого у нее есть ряд хронических заболеваний.

По данным министерства, остальные заразившиеся инфекцией находятся в легкой и средней степени тяжести либо не имеют симптомов.

За сутки в регионе провели 1260 тестов на наличие инфекции. Таким образом, число взятых проб достигло свыше 19 тыс.

В Челябинской области действует режим самоизоляции, который ввели в регионе 31 марта.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Челябинская область, коронавирус
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