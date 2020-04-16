BlaBlaCar запустил приложение для помощи соседям в период пандемии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

BlaBlaCar запустил для своих пользователей новое приложение BlaBlaHelp, которое поможет доставить товары первой необходимости людям, которым нужна помощь с их покупкой в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Приложение позволяет зарегистрированным на BlaBlaCar пользователям находить помощников или самим помогать живущим неподалеку людям. Создатели сервиса оценивают число потенциальных участников в 25 млн человек.

К настоящему моменту в приложении на волонтерских началах работают 2 тыс. помощников, которые через онлайн-чат консультируют других пользователей по вопросам работы сервиса BlaBlaCar, добавили в компании. Отмечается, что для использования BlaBlaHelp нужно следовать требованиям властей по передвижению в регионе.