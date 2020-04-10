«Лента» предоставит покупателям бесплатное такси до дома из-за COVID-19

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сеть гипермаркетов «Лента» предоставит покупателям бесплатные поездки на такси в радиусе 10 км. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Акция проходит совместно с сервисом CalltoVisit и действует с 9 по 22 апреля во всех городах присутствия магазина, кроме Железноводска и Югры. Согласно условиям при покупке на сумму свыше 5 тыс. руб. покупатель получит на кассе чек с промокодом. В этом чеке будут указан номер телефона и специальный сайт, с помощью которых можно будет заказать такси.

«Мы надеемся, что эта акция позволит покупателям сэкономить деньги в непростое время», — отметил директор по стратегии и маркетингу «Ленты» Дмитрий Богод.

Ранее сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» и «Бургер Кинг» в качестве поддержки медработников в условиях пандемии коронавируса начали предлагать бесплатные обеды для всех сотрудников, занятых в службе скорой медицинской помощи.