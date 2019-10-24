Сноуден заявил о неизбежном взаимном вмешательстве в выборы России и США

Сноуден заявил о неизбежном взаимном вмешательстве в выборы России и США

Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден заявил, что Россия и США обязательно будут вмешиваться в процесс выборов друг друга.Об этом он сообщил в интервью Джо Рогану, опубликованном на YouTube.

«Нет сомнений в том, что Россия будет вмешиваться в выборы. Несомненно, что Америка будет вмешиваться в российские выборы», — сказал он.

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер проводил расследование вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году и заговора предвыборного штаба президента Дональтда Трампа с Москвой. В середине апреля Минюст опубликовал итоговый доклад, в котором говорилось, что заговора не было, однако Россия все же пыталась вмешаться в выборы.

В 2013 году Сноуден получил убежище в России, которое затем продлили до 2020 года. Причиной стало то, что он заявил о существовании методов слежки спецслужб США за гражданами, а также о прослушке телефонов мировых лидеров.