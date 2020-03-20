Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 13:54
Россия уступила Таджикистану и Молдавии в рейтинге счастливых стран мира Общество, 17:45 Международный авиасалон Фарнборо отменили из-за пандемии коронавируса Общество, 17:43 В квартире в Серпухове нашли брошенного ребенка с запиской Общество, 17:42 Лукашенко сообщил о просьбах из России помочь белорусскими продуктами Политика, 17:41 Скворцова назвала срок создания ФМБА вакцины от коронавируса Общество, 17:28 Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет Общество, 17:27 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 марта Общество, 17:24 Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 54 человека Общество, 17:06 Страусиная ферма и контейнеры из травы: главное в пищевой промышленности Pro, 17:01 Итальянский банк начал работать с криптовалютой Крипто, 17:00 Токаев попросил Путина помочь вернуть казахстанцев из России Политика, 16:49 Экс-хоккеист «Торонто» Марков ответил на слова игрока НХЛ о его курении Спорт, 16:41 Жуковский заявил о потере более 90% пассажиропотока из-за коронавируса Общество, 16:40 Синоптики пообещали снег в Москве в выходные Общество, 16:39
Пандемия коронавируса ,  
0 

Международный авиасалон Фарнборо отменили из-за пандемии коронавируса

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Международный авиасалон Фарнборо отменили из-за ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

«Беспрецедентное воздействие глобальной пандемии коронавируса вынудило нас принять это решение в интересах здоровья и безопасности участников выставки, посетителей, подрядчиков и персонала», — говорится в сообщении совета директоров.

Трамп из-за вируса решил провести саммит G7 по видеосвязи
Политика

Совет отметил, что постарается сделать все, чтобы провести мероприятие в 2022 году «лучше, чем когда-либо».

Авиасалон должен был пройти в июле на аэродроме около города Фарнборо в Великобритании. Выставку организуют раз в два года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире новым типом коронавируса заразились более 209 тыс. человек, из которых в Европе подтвердили свыше 87 тыс. случаев. ВОЗ сообщил о 8778 умерших от инфекции в мире. Согласно данным SCMP число жертв превысило 10,3 тыс. человек.

Теги: Фарнборо, авиасалон, коронавирус
Материалы по теме
Европа стала главным очагом коронавируса. Сценарии развития пандемии
Политика
Трамп из-за вируса решил провести саммит G7 по видеосвязи
Политика
Как проверяют на коронавирус в разных странах. Что важно знать
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter