Международный авиасалон Фарнборо отменили из-за пандемии коронавируса

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Международный авиасалон Фарнборо отменили из-за ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

«Беспрецедентное воздействие глобальной пандемии коронавируса вынудило нас принять это решение в интересах здоровья и безопасности участников выставки, посетителей, подрядчиков и персонала», — говорится в сообщении совета директоров.

Совет отметил, что постарается сделать все, чтобы провести мероприятие в 2022 году «лучше, чем когда-либо».

Авиасалон должен был пройти в июле на аэродроме около города Фарнборо в Великобритании. Выставку организуют раз в два года.