Кремль не увидел нарушений закона в словах Кадырова о «Новой Газете»

Рамзан Кадыров (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В Кремле не нашли нарушений законодательства словах главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу материалов «Новой газеты» и бездействии ФСБ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, в Кремле изучили высказывания Кадырова. «Действительно, весьма эмоционально, но с другой стороны и ситуация сейчас эмоциональная. Ничего необычного мы там не увидели», — отметил пресс-секретарь.

Песков также добавил, что в случае с Кадыровым «нет ничего запрещенного или противозаконного» в его словах. В Кремле также не посчитали необходимым давать публичные ответы на заявления главы Чечни.

Материал дополняется