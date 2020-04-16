Песков предложил дождаться решения президента о переносе парада Победы

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России сообщит, если будет принято решение о переносе парада Победы в столице, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если и когда будет принято решение, президент сообщит. Давайте дождемся того момента, когда президент объявит о своем решении», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждают ли в Кремле перенос парада. Он уточнил, что в правительстве рассматриваются различные варианты организации праздничных мероприятий.

15 апреля источники РБК в Минобороны и администрации президента сообщили о принятом решении перенести парад в честь 75-летия Победы. Собеседники РБК, близкие к Кремлю, заявили, что президент может официально объявить об этом до конца текущей недели.

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