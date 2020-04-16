В РПЦ разъяснили практику благословения пасхальной еды дома

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Верующие могут только благословлять пасхальную еду дома, но не освящать ее. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Епископ уточнил, что термины «благословение» и «освящение» означают разные вещи. «Речь идет о благословении пасхальной трапезы. О благословении от священника вновь вкушать те скоромные продукты, от которых мы воздерживались в течение Великого поста», — указал епископ.

По его словам, заменить благословение священника и провести обряд освящения самостоятельно миряне не могут. Однако «благословить свою трапезу, то есть помолиться перед ней, перекрестить еду — общая практика для благочестивых мирян». Перед Пасхой же РПЦ рекомендовала сделать это особым пасхальным порядком.

14 апреля в РПЦ сообщили, что из-за угрозы распространения коронавируса по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие могут самостоятельно благословить куличи, яйца и прочую традиционную еду, трижды пропев тропарь Пасхи перед домашней трапезой.