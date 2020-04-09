Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 08 апр, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 08 апр, 13:30
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех Общество, 00:49 Число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 1,5 млн человек Общество, 00:21 Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы Общество, 00:20 При возгорании в московском доме престарелых пострадал пожарный Общество, 00:18 Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0% Финансы, 00:00 Эксперты предупредили о волне повторных атак на жертв кибермошенников Технологии и медиа, 00:00 Абызов женился в СИЗО «Лефортово» Общество, 08 апр, 23:59 Коронавирус и «ренессанс» одноразового пластика Зеленая экономика, 08 апр, 23:40  В России не зафиксировали повторных случаев заражения коронавирусом Общество, 08 апр, 23:32 Дарья Клишина назвала причину переезда российских спортсменов в США Спорт, 08 апр, 23:15 Киев и Донбасс договорились об обмене 37 человек Политика, 08 апр, 23:14 СК завел уголовное дело о пожаре в московском доме престарелых Общество, 08 апр, 23:11 Как работают тесты на коронавирус и кто их сейчас создает Экономика инноваций, 08 апр, 22:59  Сын президента Сербии заразился коронавирусом Политика, 08 апр, 22:59
Антикризисные меры ,  
0 

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

Сбербанк получил около 200 заявок на кредитование малого бизнеса под 0% для выплат зарплат, рассказал РБК его зампред Анатолий Попов. Банк готов увеличить финансирование начатой 30 марта программы с 5 млрд руб. как минимум вдвое
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам. Об этом РБК рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, такое число заявок обусловлено тем, что не все компании обращаются за поддержкой, потому что у них могут быть свои ресурсы на выплату зарплат.

Сбербанк и ВТБ раскрыли условия кредитования бизнеса на зарплаты под 0%
Финансы

Как объяснил Попов, такой кредит выдается сроком на один месяц: «Если, допустим, пандемия продолжится и у компании снова появятся проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам, то она снова обращается за кредитом на зарплаты в мае. Происходит подтверждение доступности выплаты очередного транша, а банк смотрит, были ли выплачены деньги сотрудникам». При этом банк может отказать в кредите, если за это время численность сотрудников сократилась более чем на 15%.

Сбербанк и ВТБ 30 марта заявили, что совместно с правительством разработали проект кредитования малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей со 100-процентным субсидированием процентов для выплаты зарплат сотрудникам. Сбербанк выдал первые кредиты до официального запуска программы, пояснил Попов, но не уточнил число выданных займов.

Предприятия, которые претендуют на такой кредит, должны быть зарплатными клиентами банка, входить в список пострадавших отраслей, число их сотрудников не может превышать 100 человек, а годовой оборот должен быть меньше 800 млн руб. Сумма кредита определяется как региональный МРОТ, умноженный на число сотрудников предприятия. Нулевая ставка действует первые шесть месяцев, если клиент не успевает погасить задолженность, то ставка по такому кредиту повышается до 4% годовых.

Изначально Сбербанк заявлял, что направит на эти цели 5 млрд руб., хотя общая программа кредитования на зарплаты составит 150 млрд руб. По словам Попова, Сбербанк принял решение увеличить свой показатель как минимум в два раза — до 10 млрд руб. «Условия программы окончательно были определены только в прошлую пятницу (3 апреля. — РБК), поэтому мы, скорее всего, скорректируем этот прогнозный объем», — объяснил он.

Бизнес попросил Мишустина предоставить субсидии на выплату зарплат
Экономика

В программе кредитования могут участвовать все банки с рейтингом А- без обеспечения, а также с более низким рейтингом, но при условии получения поручительства Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Под эти требования подпадают более 70 банков, сообщала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Изначально ЦБ устанавливал для банков рейтинг на уровне не ниже АА (RU).

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк, кредиты
Материалы по теме
Сбербанк решил с 9 апреля перевести все отделения в обычный режим работы
Финансы
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Финансы
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter