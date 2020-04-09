Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

Сбербанк получил около 200 заявок на кредитование малого бизнеса под 0% для выплат зарплат, рассказал РБК его зампред Анатолий Попов. Банк готов увеличить финансирование начатой 30 марта программы с 5 млрд руб. как минимум вдвое

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам. Об этом РБК рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, такое число заявок обусловлено тем, что не все компании обращаются за поддержкой, потому что у них могут быть свои ресурсы на выплату зарплат.

Как объяснил Попов, такой кредит выдается сроком на один месяц: «Если, допустим, пандемия продолжится и у компании снова появятся проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам, то она снова обращается за кредитом на зарплаты в мае. Происходит подтверждение доступности выплаты очередного транша, а банк смотрит, были ли выплачены деньги сотрудникам». При этом банк может отказать в кредите, если за это время численность сотрудников сократилась более чем на 15%.

Сбербанк и ВТБ 30 марта заявили, что совместно с правительством разработали проект кредитования малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей со 100-процентным субсидированием процентов для выплаты зарплат сотрудникам. Сбербанк выдал первые кредиты до официального запуска программы, пояснил Попов, но не уточнил число выданных займов. Предприятия, которые претендуют на такой кредит, должны быть зарплатными клиентами банка, входить в список пострадавших отраслей, число их сотрудников не может превышать 100 человек, а годовой оборот должен быть меньше 800 млн руб. Сумма кредита определяется как региональный МРОТ, умноженный на число сотрудников предприятия. Нулевая ставка действует первые шесть месяцев, если клиент не успевает погасить задолженность, то ставка по такому кредиту повышается до 4% годовых.

Изначально Сбербанк заявлял, что направит на эти цели 5 млрд руб., хотя общая программа кредитования на зарплаты составит 150 млрд руб. По словам Попова, Сбербанк принял решение увеличить свой показатель как минимум в два раза — до 10 млрд руб. «Условия программы окончательно были определены только в прошлую пятницу (3 апреля. — РБК), поэтому мы, скорее всего, скорректируем этот прогнозный объем», — объяснил он.