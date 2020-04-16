В Новосибирске умер второй пациент с COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Новосибирске умер второй пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием при правительстве региона.

Речь идет о 54-летнем дальнобойщике, который прибыл в Новосибирскую область из Москвы. О его заражении штаб сообщал 12 апреля. Мужчина почувствовал себя плохо и был госпитализирован в инфекционную больницу, где у него диагностировали COVID-19.

Пневмония у пациента развилась на фоне сопутствующих патологий: ожирения, сахарного диабета и синдрома Пиквика.

Всего в регионе на данный момент выявлены 64 человека с коронавирусом. За последние сутки медики зафиксировали 11 новых случаев. При этом 14 пациентов выздоровели.