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В Новосибирске умер второй пациент с COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Новосибирске умер второй пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием при правительстве региона.

Речь идет о 54-летнем дальнобойщике, который прибыл в Новосибирскую область из Москвы. О его заражении штаб сообщал 12 апреля. Мужчина почувствовал себя плохо и был госпитализирован в инфекционную больницу, где у него диагностировали COVID-19.

Пневмония у пациента развилась на фоне сопутствующих патологий: ожирения, сахарного диабета и синдрома Пиквика.

В Новосибирской области выявили 11 новых зараженных коронавирусом
Общество

Всего в регионе на данный момент выявлены 64 человека с коронавирусом. За последние сутки медики зафиксировали 11 новых случаев. При этом 14 пациентов выздоровели.

В инфекционной больнице Новосибирска сейчас находятся 197 человек с подозрением на COVID-19 или подтвержденными диагнозами. В детской инфекционной больнице №3 лежат 19 детей, у них коронавирус пока не подтвержден.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Первый смертельный случай среди больных коронавирусной инфекцией в регионе произошел 14 апреля. Как сообщал региональный минздрав, пневмония у 68-летнего мужчины осложнялась ишемической болезнью сердца, диабетом и ожирением.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Новосибирск, коронавирус, жертвы
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В Новосибирской и Ульяновской областях умерли первые пациенты с COVID-19
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В Новосибирской области за сутки выявили десять человек с коронавирусом
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