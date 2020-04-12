В Новосибирской области за сутки выявили десять человек с коронавирусом

За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у десяти пациентов в Новосибирской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

По данным на 9:00 12 апреля (5:00 мск), общее число заболевших в регионе достигло 38. Новые случаи коронавируса выявили у семерых мужчин и троих женщин.

У семерых из новых пациентов были контакты с инфицированными, которых выявили ранее. Два человека не выезжали за пределы области и не контактировали с обнаруженными заболевшими. Еще один человек — дальнобойщик, который ехал из Москвы и почувствовал себя плохо. В Новосибирске он был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии.