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Пандемия коронавируса ,  
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В Новосибирской области за сутки выявили десять человек с коронавирусом

За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у десяти пациентов в Новосибирской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

По данным на 9:00 12 апреля (5:00 мск), общее число заболевших в регионе достигло 38. Новые случаи коронавируса выявили у семерых мужчин и троих женщин.

В Новосибирске за сутки подтвердили семь новых случаев заражения COVID-19
Общество

У семерых из новых пациентов были контакты с инфицированными, которых выявили ранее. Два человека не выезжали за пределы области и не контактировали с обнаруженными заболевшими. Еще один человек — дальнобойщик, который ехал из Москвы и почувствовал себя плохо. В Новосибирске он был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В оперштабе при областном правительстве отметили, что в регионе нет подтвержденных случаев COVID-19 у детей, однако в больнице находятся 23 ребенка с подозрением на коронавирус.

Всего в инфекционной больнице № 1 Новосибирска находятся 81 человек, у 28 из которых подтвердился COVID-19. Еще десять пациентов были выписаны в связи с выздоровлением.

11 апреля власти Новосибирской области сообщали о семи новых заболевших коронавирусной инфекцией. Три случая были завозными, три — контактными. Еще одна женщина не общалась с ранее выявленными носителями коронавируса и не покидала регион.

Теги: Новосибирская область, коронавирус, эпидемия
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В Новосибирске за сутки подтвердили семь новых случаев заражения COVID-19
Общество
В Новосибирской области выявили пять новых случаев заражения COVID-19
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