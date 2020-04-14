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Пандемия коронавируса ,  
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В Новосибирской и Ульяновской областях умерли первые пациенты с COVID-19

В Новосибирске умер 68-летний мужчина с коронавирусом, сообщает региональный минздрав.

По его данным, пневмония у больного развилась на фоне сопутствующих патологий: сахарного диабета, ожирения, ишемической болезни сердца. Он заболел 1 апреля и лечился самостоятельно, а спустя неделю его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. У пациента диагностировали двустороннюю пневмонию, его перевели в реанимацию, а затем на ИВЛ.

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В Ульяновской области, по данным областного минздрава, умерла 68-летняя женщина. Она жила в Москве с 2019 года, но 1 апреля приехала в Ульяновск, где почувствовала недомогание. К врачам женщина обратилась 8 апреля, ее доставили в инфекционное отделение Центральной городской клинической больницы. 14 апреля ее состояние ухудшилось, пациентку подключили к ИВЛ, но у нее остановилось сердце.

Согласно последним данным региональных оперштабов, в Новосибирской области зафиксировано 46 случаев заражения коронавирусом, в Ульяновской — 86. 

Ранее о первых случаях смерти пациентов с коронавирусом сообщили власти Адыгеи и Волгоградской области.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, смерть, Новосибирская область, Ульяновская область
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