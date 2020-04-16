В Новосибирской области выявили 11 новых зараженных коронавирусом

В Новосибирской области за сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает в соцсети «ВКонтакте» региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Четверо из них близко контактировали с зараженными, которых выявили ранее. Семь человек никуда не выезжали и не контактировали с заболевшими.

Число случаев заражения в регионе достигло 64, два человека умерли. Помимо этого 14 пациентов выздоровели. Вторым скончавшимся в области заболевшим стал 54-летний водитель.

В детской больнице № 3 находятся 19 детей с подозрением на коронавирус, однако положительных результатов тестов у них нет. В инфекционной больнице № 1 Новосибирска лечатся 197 человек с подозрением на COVID-19 и с подтвержденным диагнозом.