Лавров посоветовал не отправлять детей на обучающие программы в США

Фото: Alex Brandon / AP

Прохождение детьми обучающих программ в США не обеспечивается международно-правовыми договоренностями, из-за чего родителям не следует отправлять на такие программы своих детей. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

«Категорически настаиваем посоветовать всем родителям воздерживаться от согласия на какие-либо обучающие программы в США без защиты этих поездок международно-правовыми договоренностями, которых у нас с американцами, к сожалению, нет», — сказал Лавров. По его словам, из-за таких программ случаются «самые разные истории».

Так, Лавров обратил внимание на ситуацию с российскими школьниками, о которой накануне сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам министра, в США «неведомо как» оказались 74 российских школьника. Лавров отметил, что старшеклассники находились в стране по программе обмена, но ее действие прекратили из-за эпидемии. О существовании такой программы в российской министерстве не знали, ее курировал Государственный департамент США, уточнил Лавров. О том, что российские школьники попали «в бедственное положение», в ведомстве узнали только несколько дней назад, отметил министр. Сейчас дипломаты устанавливают их местоположение.