Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 73,71 (+0,4) Quote, 12:51
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 80,67 (+0,55) Quote, 12:51
В Москве умерли еще 7 пациентов с коронавирусом Общество, 22:50 На авианосце «Шарль де Голь» выявили почти 700 зараженных коронавирусом Общество, 22:39 Лавров посоветовал не отправлять детей на обучающие программы в США Политика, 22:36 В интернате в закрытой на карантин Вязьме умер мужчина с коронавирусом Общество, 22:21 Лавров предложил изучить конспирологические версии о коронавирусе Политика, 22:17 На юго-востоке Москвы произошла стрельба Общество, 22:06 СМИ узнали о переходе лучшего бомбардира ЧМ в тренерский штаб «Баварии» Спорт, 21:54 Лавров заявил о 35 тыс. ожидающих возвращения в Россию граждан Общество, 21:47 Бывший тренер сборной Турции Фатих Терим вылечился от COVID-19 Спорт, 21:42 Миссисипский «пузырь»: как обрушить экономику Франции за несколько лет Quote, 21:41 РБК Pro. Что думает бизнес о новых антикризисных мерах поддержки Pro, 21:35 Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии Политика, 21:27 «Денег нет, а мне штрафы за все подряд». Первый день с пропусками Авто, 21:21 В Москве составили более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции Общество, 21:16
Пандемия коронавируса ,  
0 

Лавров посоветовал не отправлять детей на обучающие программы в США

Фото: Alex Brandon / AP

Прохождение детьми обучающих программ в США не обеспечивается международно-правовыми договоренностями, из-за чего родителям не следует отправлять на такие программы своих детей. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

«Категорически настаиваем посоветовать всем родителям воздерживаться от согласия на какие-либо обучающие программы в США без защиты этих поездок международно-правовыми договоренностями, которых у нас с американцами, к сожалению, нет», — сказал Лавров. По его словам, из-за таких программ случаются «самые разные истории».

Так, Лавров обратил внимание на ситуацию с российскими школьниками, о которой накануне сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД заявил о выставленных в США за дверь российских школьниках
Политика

По словам министра, в США «неведомо как» оказались 74 российских школьника. Лавров отметил, что старшеклассники находились в стране по программе обмена, но ее действие прекратили из-за эпидемии. О существовании такой программы в российской министерстве не знали, ее курировал Государственный департамент США, уточнил Лавров. О том, что российские школьники попали «в бедственное положение», в ведомстве узнали только несколько дней назад, отметил министр. Сейчас дипломаты устанавливают их местоположение.

По информации Захаровой, речь идет о программе Secondary School Student Program. Из-за эпидемии программу прекратили, но ее организаторы не взяли на себя ответственность за детей и не передали российским дипломатам сведения об их местопребывании, говорила она.

Посольство ответило на заявление о застрявших в США школьниках из России
Политика

В посольстве США в России сообщили, что на данный момент по программам обмена, финансируемым частным сектором, в стране находится 51 российский школьник. «Мы понимаем, что некоторые из этих школьников изъявили желание вернуться в Россию, и работаем [над этим] через их спонсоров», — сообщили в диппредставительстве.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: США, программы, обучение
Материалы по теме
Лавров заявил о 35 тыс. ожидающих возвращения в Россию граждан
Общество
Посольство ответило на заявление о застрявших в США школьниках из России
Политика
МИД заявил о выставленных в США за дверь российских школьниках
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter