Путин заявил Новаку о важности выполнения всех договоренностей по нефти

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Все достигнутые многосторонние договоренности по нефти должны выполняться. Об этом президент России Владимир Путин заявил министру энергетики России Александру Новаку в ходе совещания с правительством. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Важно, действительно, чтобы все исполнялись достигнутые договоренности», — сказал глава государства. Он добавил, что необходимо быть в постоянном контакте с партнерами, главным образом с «ведущими игроками» рынка.

12 апреля страны ОПЕК, Россия и другие производители нефти, не входящие в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года. По итогам заключенного соглашения стороны уменьшат добычу нефти суммарно на 9,7 млн барр. в сутки. Общее сокращение добычи в мире может составить около 19 млн барр. Это рекордное снижение нефтедобычи в истории.

Новак отметил, что такое масштабное сокращение связано с негативным влиянием пандемии коронавируса на спрос на нефтяном рынке. По его словам, в 2017 году предложение превышало спрос на 3 млн барр. в сутки, а в 2020 году этот показатель вырос до 20 млн барр.