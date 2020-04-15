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Обвал цен на нефть ,  
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Путин заявил Новаку о важности выполнения всех договоренностей по нефти

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Все достигнутые многосторонние договоренности по нефти должны выполняться. Об этом президент России Владимир Путин заявил министру энергетики России Александру Новаку в ходе совещания с правительством. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Важно, действительно, чтобы все исполнялись достигнутые договоренности», — сказал глава государства. Он добавил, что необходимо быть в постоянном контакте с партнерами, главным образом с «ведущими игроками» рынка.

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12 апреля страны ОПЕК, Россия и другие производители нефти, не входящие в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года. По итогам заключенного соглашения стороны уменьшат добычу нефти суммарно на 9,7 млн барр. в сутки. Общее сокращение добычи в мире может составить около 19 млн барр. Это рекордное снижение нефтедобычи в истории.

Новак отметил, что такое масштабное сокращение связано с негативным влиянием пандемии коронавируса на спрос на нефтяном рынке. По его словам, в 2017 году предложение превышало спрос на 3 млн барр. в сутки, а в 2020 году этот показатель вырос до 20 млн барр.

Из оговоренного размера Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн барр. Без заключения договора ей пришлось бы уменьшить добычу значительно больше, до 50%, говорил в интервью РБК вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

Теги: коронавирус, Владимир Путин, Александр Новак
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