Врачи оценили выводы американских ученых о ключевом симптоме COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российские врачи-инфекционисты оценили публикацию Eurekalert, который со ссылкой на американских ученых из Университета Цинциннати написал, что у заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 нет насморка, но может пропасть обоняние. Эта комбинация может быть ключевым симптомом заболевания на ранней стадии.

«Об этом уже писали и китайские, и европейские врачи, и мы тоже видим, что при коронавирусной инфекции действительно нет насморка, который всегда бывает при ОРЗ и гриппе. [При COVID-19] происходит поражение слизистых, это вызывает отек и изменение обоняния», — заявила в разговоре с РБК врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. При этом, по ее словам, потеря обоняния происходит не у всех, а только примерно у 30%.

«Это не единственный симптом и не самый главный. Самые важные помимо повышенной температуры — это кашель, затруднение дыхания, одышка. Кашель чаще всего бывает сухим, даже если у человека уже развилась пневмония, может быть и влажным, но как правило, уже на поздних стадиях болезни», — рассказала Кожевникова.

По мнению главного инфекциониста ЦАО Москвы столичного департамента здравоохранения Ильи Акинфиева, информация об отсутствии насморка при коронавирусной инфекции является фейком.