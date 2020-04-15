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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи оценили выводы американских ученых о ключевом симптоме COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российские врачи-инфекционисты оценили публикацию Eurekalert, который со ссылкой на американских ученых из Университета Цинциннати написал, что у заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 нет насморка, но может пропасть обоняние. Эта комбинация может быть ключевым симптомом заболевания на ранней стадии.

«Об этом уже писали и китайские, и европейские врачи, и мы тоже видим, что при коронавирусной инфекции действительно нет насморка, который всегда бывает при ОРЗ и гриппе. [При COVID-19] происходит поражение слизистых, это вызывает отек и изменение обоняния», — заявила в разговоре с РБК врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. При этом, по ее словам, потеря обоняния происходит не у всех, а только примерно у 30%.

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«Это не единственный симптом и не самый главный. Самые важные помимо повышенной температуры — это кашель, затруднение дыхания, одышка. Кашель чаще всего бывает сухим, даже если у человека уже развилась пневмония, может быть и влажным, но как правило, уже на поздних стадиях болезни», — рассказала Кожевникова.

По мнению главного инфекциониста ЦАО Москвы столичного департамента здравоохранения Ильи Акинфиева, информация об отсутствии насморка при коронавирусной инфекции является фейком.

«На самом деле основной симптом коронавирусной инфекции — это лихорадка, повышение температуры. Второе — непродуктивный или малопродуктивный кашель (без отхождения мокроты). Сама по себе вирусная пневмония протекает с малым количеством мокроты. Третье — это интоксикация организма: головная боль, ломота в теле», — объяснил врач.

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Акинфиев добавил, что заболевание может протекать по-разному: как с насморком, так и без, а отличить коронавирус от других ОРВИ только на основе клинических проявлений практически невозможно. Можно только заподозрить это заболевание и подтвердить его с помощью анализов, пояснил он.

«Нужно помнить, что и бессимптомное течение болезни тоже распространено — когда человек является носителем заболевания, может заразить окружающих, но сам не чувствует никаких симптомов», — заключил инфекционист.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что первым явным симптомом COVID-19 является высокая температура.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, симптомы, пандемия, врачи, инфекция, температура, новости РБК
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