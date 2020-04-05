Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

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Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а затем они внезапно ощущают холод и дрожь», — сказала Харрис.

По ее словам, этот симптом наблюдается более чем у 90% пациентов.

Генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в этом фильме рассказал, что в России испытания прототипов вакцин от коронавируса провели на мышах и хорьках. Также ученые должны начать экспериментировать на низших приматах. Затем лучшие из 26 вариантов переведут на доклинические исследования. Испытания вакцин на людях могут начаться в июне в том случае, если на это будет дано соответствующее разрешение, отметил Максютов.

По его словам, вакцины разрабатывались на основе широко применяемых вирусных векторов, а также новых подходов к синтетической биологии.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру зафиксировано более 1 млн больных коронавирусом. Умерли более 56 тыс. человек.