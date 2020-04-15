Кремль объяснил слова Путина о привлечении военных для борьбы с вирусом

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

У российских военных есть большой опыт, в том числе международный, по борьбе с распространением инфекций, и его можно использовать, если потребуется. Это имел в виду президент Владимир Путин, когда говорил о возможности привлечь Минобороны для борьбы с COVID-19, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, не пора ли привлечь военных для урегулирования ситуации в Москве. «Во-первых, говорить о том, что полицейские не справляются, нельзя. Полицейские только начали выполнять вот эти функции по обеспечению пропускного режима», — сказал он. Москвичи должны оказывать им содействие.

Ранее Владимир Путин допустил привлечение медработников Минобороны к борьбе с COVID-19. Он заявил, что нужно использовать при необходимости возможности вооруженных сил.

С 15 апреля в Москве ввели пропускной режим для поездок на всех видах личного и общественного транспорта. Из-за проверок на въездах в Москву скопились пробки, в метро люди встали в длинных очередях, поневоле нарушив социальную дистанцию. Мэр столицы Сергей Собянин назвал критичными очереди в метро и попросил полицию организовать работу так, чтобы не создавать скопления людей.