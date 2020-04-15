Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 73,32 (-0,21) Quote, 14 апр, 12:26
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 80,12 (-0,42) Quote, 14 апр, 12:26
Собянин назвал критичными очереди в метро из-за проверок пропусков Общество, 10:54 В Москве и Подмосковье за сутки выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19 Общество, 10:47 Выбор редакции: 10 футболок с духоподъемными призывами к самоизоляции Стиль, 10:45 Саудовский фонд согласовал покупку клуба чемпионата Англии по футболу Спорт, 10:44 В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 100 человек Общество, 10:41 В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек Общество, 10:40 В России за сутки зафиксировано более 3,3 тыс. новых заболевших COVID-19 Общество, 10:35 Бывший первый зампред ВТБ стал президентом банка «Восточный» Финансы, 10:35 Цена нефти Brent упала ниже $29 Quote, 10:34 Нейросеть для фермера: как аграрный хакатон изменит агропром РБК и Россельхозбанк, 10:30 РБК Pro: какие возможности кризис открывает перед промышленниками Pro, 10:29 СМИ узнали о возможной отсрочке исполнения «закона Яровой» из-за вируса Бизнес, 10:25 Власти Москвы пообещали дополнительные меры поддержки населения Политика, 10:23 Биткоин подорожал на 82% за последний месяц Крипто, 10:21
Общество ,  
0 

В Москве и Подмосковье за сутки выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние сутки в столичном регионе зарегистрировано более 2 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

По данным на утро 15 апреля, в Москве зарегистрировали 1774 новых пациента, в Московской области — 272. Таким образом, общее число заболевших в столичном регионе за сутки составило 2046 человек.

Всего в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter