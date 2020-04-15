В Москве и Подмосковье за сутки выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние сутки в столичном регионе зарегистрировано более 2 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

По данным на утро 15 апреля, в Москве зарегистрировали 1774 новых пациента, в Московской области — 272. Таким образом, общее число заболевших в столичном регионе за сутки составило 2046 человек.

Всего в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах.

Материал дополняется