В Москве число умерших пациентов с COVID-19 превысило 100 человек
В Москве скончались еще 11 человек, у которых был выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram.
«Среди умерших — пациенты от 48 до 86 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания», — говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что речь идет о гипертонии, сахарном диабете, пиелонефрите, хроническом гепатите С и хроническом бронхите.
Накануне, 14 апреля, было известно о 95 умерших в Москве пациентах с коронавирусом. Таким образом, их число достигло отметки в 106 человек.