В Москве число умерших пациентов с COVID-19 превысило 100 человек

В столице зафиксировали еще 11 смертей. Среди умерших оказались пациенты старше 48 лет. У всех были выявлены сопутствующие заболевания, включая хронические

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве скончались еще 11 человек, у которых был выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram.

«Среди умерших — пациенты от 48 до 86 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что речь идет о гипертонии, сахарном диабете, пиелонефрите, хроническом гепатите С и хроническом бронхите.

Накануне, 14 апреля, было известно о 95 умерших в Москве пациентах с коронавирусом. Таким образом, их число достигло отметки в 106 человек.