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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве число умерших пациентов с COVID-19 превысило 100 человек

В столице зафиксировали еще 11 смертей. Среди умерших оказались пациенты старше 48 лет. У всех были выявлены сопутствующие заболевания, включая хронические
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве скончались еще 11 человек, у которых был выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram.

«Среди умерших — пациенты от 48 до 86 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания», — говорится в сообщении.

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В оперштабе уточнили, что речь идет о гипертонии, сахарном диабете, пиелонефрите, хроническом гепатите С и хроническом бронхите.

Накануне, 14 апреля, было известно о 95 умерших в Москве пациентах с коронавирусом. Таким образом, их число достигло отметки в 106 человек.

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По последним данным, в России официально зарегистрировано более 21 тыс. случаев заражения COVID-19, вылечиться удалось 1694 пациентам, скончался 181 человек (с учетом новых жертв).

В целом в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, от коронавируса умерли более 125 тыс. человек, заразились 1,9 млн пациентов. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Испании, Италии, Франции и Германии. В этих странах суммарно заболели более 1,2 млн человек.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Москва
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