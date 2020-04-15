Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 73,32 (-0,21) Quote, 14 апр, 12:26
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 80,12 (-0,42) Quote, 14 апр, 12:26
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 100 человек Общество, 10:41 В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек Общество, 10:40 В России за сутки зафиксировано более 3,3 тыс. новых заболевших COVID-19 Общество, 10:35 Бывший первый зампред ВТБ стал президентом банка «Восточный» Финансы, 10:35 Цена нефти Brent упала ниже $29 Quote, 10:34 Нейросеть для фермера: как аграрный хакатон изменит агропром РБК и Россельхозбанк, 10:30 РБК Pro: какие возможности кризис открывает перед промышленниками Pro, 10:29 СМИ узнали о возможной отсрочке исполнения «закона Яровой» из-за вируса Бизнес, 10:25 Власти Москвы пообещали дополнительные меры поддержки населения Политика, 10:23 Биткоин подорожал на 82% за последний месяц Крипто, 10:21 Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж Общество, 10:19  Курс доллара вырос на 50 копеек на открытии торгов Quote, 10:09 Шеф-повар, сувид и научный подход: как подать знакомый вкус в иной форме Партнерский материал, 09:55 Репетиции воздушной части парада Победы начнутся 15 апреля Общество, 09:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Москвы пообещали дополнительные меры поддержки населения

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По мере развития ситуации с эпидемией коронавируса власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки населения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном блоге.

Собянин отметил, что распространение коронавируса привело к потере работы, снижению доходов, срыву сделок и другим проблемам для многих москвичей. Он напомнил, что власти города уже ввели меры социальной поддержки, чтобы отчасти компенсировать возникшие потери и неудобства.

«Список — не исчерпывающий и не окончательный. По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию», — пообещал мэр.

Власти Москвы выделят 25 млрд руб. на поддержку столичного бизнеса
Бизнес

Ранее власти Москвы утвердили ряд мер по поддержке жителей города в условиях эпидемии.

Например, Собянин упростил получение пособия по безработице. Он поручил отказаться от подтверждения двух неуспешных попыток устроиться на работу и сократить сроки перечисления выплат от подачи заявки до трех-пяти дней. Также власти Москвы увеличат размер ежемесячного пособия на ребенка от трех до семи лет в малообеспеченных семьях до 7613 руб. в месяц, тогда как раньше выплаты составляли от 4224 до 6336 руб.

Теги: Москва, Сергей Собянин, коронавирус
Материалы по теме
Власти Москвы выделят 25 млрд руб. на поддержку столичного бизнеса
Бизнес
Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса
Общество
Собянин назвал главную меру для поддержки бизнеса из-за коронавируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter