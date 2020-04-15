Власти Москвы пообещали дополнительные меры поддержки населения

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По мере развития ситуации с эпидемией коронавируса власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки населения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном блоге.

Собянин отметил, что распространение коронавируса привело к потере работы, снижению доходов, срыву сделок и другим проблемам для многих москвичей. Он напомнил, что власти города уже ввели меры социальной поддержки, чтобы отчасти компенсировать возникшие потери и неудобства.

«Список — не исчерпывающий и не окончательный. По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию», — пообещал мэр.

Ранее власти Москвы утвердили ряд мер по поддержке жителей города в условиях эпидемии.