Доля оставшихся дома из-за вируса россиян достигла 76%

Число готовых сидеть дома или уехать в отдаленное место россиян за неделю выросло на 30 п.п. Соблюдать гигиены и использовать антисептики согласились 58% граждан

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Число россиян, решивших ограничить контакты, сидеть дома или уехать в отдаленное место, за неделю с 26 марта по 2 апреля увеличилась с 42% до 76%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также респондентов спросили о том, соблюдают ли карантин или режим самоизоляции их родственники, друзья и знакомые. 90% жителей Москвы ответили на этот вопрос положительно (в целом по России этот показатель составил 81%). В том, что большая часть не соблюдает режим самоизоляции, признался 1% москвичей.

Примерно такое же число людей (74%) высказали уверенность, что защититься от коронавируса можно. 16% придерживаются противоположной точки зрения.

Более половины (58 против 59% неделей ранее) респондентов заявили, что следят за гигиеной и используют антисептики для рук.

Выросло (с 13 до 30%) число тех россиян, кто носит медицинскую маску или респиратор. Перчатки в общественных местах при этом носит лишь 3% респондентов (данные за 26 марта недоступны).

В телефонных интервью, которые проводил ВЦИОМ, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Для борьбы с коронавирусом президент Владимир Путин продлил нерабочий период до 30 апреля, допуская при этом, что срок могут сократить при благополучном развитии ситуации. В Москве, Подмосковье и других регионах действует режим обязательной самоизоляции. За его нарушение предусмотрены штрафы: от 15 до 40 тыс. руб. для граждан, до 500 тыс. руб. для должностных лиц и до 1 млн руб. — для предпринимателей. При этом, если нарушение карантина привело к сбоям в работе объектов жизнеобеспечения, граждан могут наказать на сумму до 400 тыс. руб., юрлица — до 10 млн руб. Помимо этого, за пренебрежение самоизоляцией и фейки о коронавирусе ввели уголовную ответственность.