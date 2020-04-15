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Новости без коронавируса ,  
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СМИ узнали об отмене запуска ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками

Американская компания SpaceX решила перенести, как минимум, на неделю, запуск на орбиту тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками. Об этом сообщает Spaceflightnow со ссылкой на информированные источники. 

По его данным, речь идет о запуске мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. При этом причины отмены запуска не называются.

Предполагалось, что Falcon 9 запустят с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в четверг, 16 апреля. 

Как сообщил командир 45-го космического крыла бригадный генерал Дуглас Шисс, в настоящее время американскими военными принимаются необходимые меры по нераспространению коронавируса. Кроме того, откладываются практически все запланированные космические запуски.

SpaceX перенесла запуск спутников Starlink из-за проверки детали ракеты
Технологии и медиа

7 марта SpaceX запустила Falcon 9 с кораблем Dragon, капсула которого отправилась на Международную космическую станцию. В ней находился груз для экипажа станции, а также материалы для научных экспериментов. Корабль пробыл на МКС до 9 апреля. 

15 марта SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутниками в момент старта из-за проблемы во время проверки мощности двигателя.

Теги: Space X, Falcon 9, спутники
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SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутниками в момент старта
Технологии и медиа
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon
Технологии и медиа
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