SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутниками в момент старта

Фото: SpaceX / Global Look Press

Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, который должен был состояться 15 марта во Флориде. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что запуск был отменен за несколько секунд до старта из-за проблемы во время проверки мощности двигателя.

О дате запуска в компании пообещали сообщить позднее.

Ранее, в середине февраля, SpaceX уже переносила запуск 60 интернет-спутников Starlink на ракете-носителе Falcon 9. В компании сообщали, что специалистам потребовалось дополнительное время для изучения клапана второй ступени ракеты.