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SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутниками в момент старта

Фото: SpaceX / Global Look Press

Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, который должен был состояться 15 марта во Флориде. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что запуск был отменен за несколько секунд до старта из-за проблемы во время проверки мощности двигателя.

О дате запуска в компании пообещали сообщить позднее.

Ранее, в середине февраля, SpaceX уже переносила запуск 60 интернет-спутников Starlink на ракете-носителе Falcon 9. В компании сообщали, что специалистам потребовалось дополнительное время для изучения клапана второй ступени ракеты.

SpaceX перенесла запуск спутников Starlink из-за проверки детали ракеты
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Starlink — проект компании SpaceX, который направлен на создание системы околоземных спутников для обеспечения Земли высокоскоростным интернетом. До середины 2020-х годов компания собиралась запустить около 12 тыс. спутников. В январе текущего года компания дважды вывела на орбиту по 60 спутников, а до этого такое же число спутников было запущено в мае и ноябре 2019 года.

Теги: SpaceX, запуск
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