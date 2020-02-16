Технологии и медиа , 16 фев, 05:42
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SpaceX перенесла запуск спутников Starlink из-за проверки детали ракеты
Американская компания SpaceX отложила запуск 60 интернет-спутников Starlink на тяжелой ракете-носителе Falcon 9. Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.
«Команда внимательно изучает компонент клапана второй ступени», — говорится в сообщении. Запуск ракеты планируют провести в понедельник, 17 февраля.
В конце января SpaceX перенесла запуск Falcon 9 со спутниками Starlink из-за непогоды в районе посадки первой ступени. Запуск планировалось провести вечером 27 января, но его отложили до 29 января.
В итоге компания вывела аппараты на орбиту. Запуск произвели с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. Тогда количество спутников Starlink на орбите увеличилось до 240.