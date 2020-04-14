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Депздрав опроверг штрафы для медиков за заезды в «Макавто» за обедами

Фото: Андрей Любимов / РБК

Информация о том, что руководство московской скорой помощи угрожает штрафовать медиков за заезды в «Макавто» за бесплатными обедами, не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Так в ведомстве прокомментировали сообщение в Telegram-канале Baza, согласно которому столичный депздрав угрожает штрафовать медиков, если они воспользуются бесплатными обедами от «Макдоналдса». Telegram-канал указал, что контролировать ситуацию будут с помощью GPS-трекеров.

«Никаких запретов и распоряжений по этому поводу не было», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что датчики GPS были установлены на машины давно, так как скорая работает в единой информационной системе. Постоянный контроль за передвижениями бригад скорой нужен для маршрутизации машин к пациентам и мониторинга времени в пути.

«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» объявили о бесплатных обедах для медиков
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Глава профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков рассказал РБК, что несколько лет назад главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов издал приказ о запрете сотрудникам скорой помощи останавливаться у магазинов и ларьков, чтобы скорость вызовов не снижалась. По словам Белякова, это распоряжение действует и сейчас. «Бригады скорой помощи ни при каких обстоятельствах не могут заехать в «Макдоналдс», им за это грозит увольнение», — сказал он.

При этом он отметил, что в Московской области сложилась обратная ситуация. «В Подмосковье сотрудникам не возбраняется при возвращении на подстанцию в обеденное время заехать в «Макдоналдс», — добавил Беляков.

Мэрия Москвы заявила о работе скорой и врачей «на пределе» возможностей
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Как пояснил РБК глава профсоюза «Действие» Андрей Коновал, движение машин скорой помощи мониторится системой «Глонасс», и отклонение от маршрута может расцениваться как нарушение исполнения должностных обязанностей. По его мнению, работодатель мог бы позволить бригаде скорой помощи воспользоваться акцией «Макдоналдса», что способствовало бы экономии времени сотрудников.

РБК направил запрос в администрацию Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» ввела бесплатные обеды для бригад скорой помощи. В компании рассказали, что с 1 апреля сотрудники скорой помощи могут получить бесплатный обед, состоящий из напитка объемом 200 мл и одного предложенного сэндвича в сети «Макавто». Об аналогичной акции сообщил «Бургер Кинг».

Теги: коронавирус, штраф, департамент здравоохранения Москвы, врачи, новости РБК ..., «Макдоналдс»
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