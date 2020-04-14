Депздрав опроверг штрафы для медиков за заезды в «Макавто» за обедами

Фото: Андрей Любимов / РБК

Информация о том, что руководство московской скорой помощи угрожает штрафовать медиков за заезды в «Макавто» за бесплатными обедами, не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Так в ведомстве прокомментировали сообщение в Telegram-канале Baza, согласно которому столичный депздрав угрожает штрафовать медиков, если они воспользуются бесплатными обедами от «Макдоналдса». Telegram-канал указал, что контролировать ситуацию будут с помощью GPS-трекеров.

«Никаких запретов и распоряжений по этому поводу не было», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что датчики GPS были установлены на машины давно, так как скорая работает в единой информационной системе. Постоянный контроль за передвижениями бригад скорой нужен для маршрутизации машин к пациентам и мониторинга времени в пути.

Глава профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков рассказал РБК, что несколько лет назад главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов издал приказ о запрете сотрудникам скорой помощи останавливаться у магазинов и ларьков, чтобы скорость вызовов не снижалась. По словам Белякова, это распоряжение действует и сейчас. «Бригады скорой помощи ни при каких обстоятельствах не могут заехать в «Макдоналдс», им за это грозит увольнение», — сказал он.