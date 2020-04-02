«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» объявили о бесплатных обедах для медиков

Фото: Артем Житенев / ТАСС

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» ввела бесплатные обеды для бригад скорой помощи. Об этом сообщил РБК представитель компании.

«Все сотрудники, занятые в службе скорой медицинской помощи, с 1 апреля смогут получить бесплатный обед, состоящий из напитка объемом 0,2 мл и одного предложенного сэндвича в сети «Макавто», — говорится в релизе.

Чтобы получить обед, экипажу скорой помощи нужно подъехать на спецавтомобиле в точку питания «Макавто» и получить пакет через окно выдачи. Каждая бригада медиков может получить до трех наборов один раз в день в любой точке «Макавто» в 58 регионах России. Акция действует до 15 апреля включительно.

В «Макдоналдсе» отметили, что выдача обедов производится только экипажам машин скорой помощи. Пешие заказы невозможны по соображениям профилактики распространения коронавирусной инфекции.