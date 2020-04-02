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«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» объявили о бесплатных обедах для медиков

Фото: Артем Житенев / ТАСС

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» ввела бесплатные обеды для бригад скорой помощи. Об этом сообщил РБК представитель компании.

«Все сотрудники, занятые в службе скорой медицинской помощи, с 1 апреля смогут получить бесплатный обед, состоящий из напитка объемом 0,2 мл и одного предложенного сэндвича в сети «Макавто», — говорится в релизе.

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Чтобы получить обед, экипажу скорой помощи нужно подъехать на спецавтомобиле в точку питания «Макавто» и получить пакет через окно выдачи. Каждая бригада медиков может получить до трех наборов один раз в день в любой точке «Макавто» в 58 регионах России. Акция действует до 15 апреля включительно.

В «Макдоналдсе» отметили, что выдача обедов производится только экипажам машин скорой помощи. Пешие заказы невозможны по соображениям профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Об аналогичной акции сообщил «Бургер Кинг». Согласно сообщению, поступившему в РБК, компания с 3 апреля и до окончания карантинных мер по коронавирусу начнет бесплатно кормить скорую помощь и любых медработников.

Каждый из них может получить бургер с напитком или горячие чай и кофе бесплатно. Обед можно взять в работающих навынос и в формате «автораздача» ресторанах сети. Их в России 455.

В конце марта «Макдоналдс» подготовил стратегию безопасного обслуживания клиентов в случае введения карантина. В столичном департаменте торговли и услуг отметили, что предложенная компанией схема сервиса может применяться и для других сетей и заведений общепита.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: скорая помощь, «Макдоналдс», коронавирус, «Бургер Кинг»
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