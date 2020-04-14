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Антикризисные меры ,  
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Путин потребовал ввести адекватные «новым вызовам» антикризисные меры

Президент заявил, что сложившаяся ситуация не должна быть шоком для системы управления. По его словам, в руководстве страны есть ресурсы и инструменты для преодоления трудностей
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции по экономическим вопросам заявил, что ситуация в стране такова, что «необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства признал, что экономика и бизнес столкнулись с серьезным давлением. Нарушены многие торговые и хозяйственные связи, предприятия были вынуждены поменять обычный график работы. «Особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг», — констатировал Путин.

Президент отметил, что в апреле объем розничной торговли, розничных продаж снизился более чем на 35%. «Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок», — заявил глава государства.

Отметил Путин и тот факт, что за первые 12 дней апреля потребление электроэнергии в России снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «То есть предприятия стали меньше загружать свои мощности», — объяснил президент.

Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн
Экономика

Также он посетовал на «фактическую стагнацию кредитования реального сектора экономики». Как отметил президент, на паузу оказались поставленными многие инвестиционные планы компаний, упало число новых ипотечных кредитов. «Это не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что случившееся является шоком для предприятий, но не должно быть шоком для системы управления. «Мы с вами знали, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями», — добавил он.

Президент напомнил, что целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже реализуется. Но нужны и новые шаги. «Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит, для граждан», — сказал Путин.

13 апреля глава правительства Михаил Мишустин заявил, что власти разрабатывают дополнительные меры поддержки при участии бизнес-сообщества. Так, он пообещал перенос выплаты налогов, обязательства по которым возникнут в ближайшие шесть месяцев, для малого и среднего бизнеса из перечня пострадавших отраслей экономики.

10 апреля агентство Bloomberg сообщило, что российские власти готовят новый план поддержки экономики объемом 1 трлн руб. В частности, речь идет о субсидировании выплат зарплат сотрудникам предприятий, которые остались без работы до конца апреля. Утверждалось, что деньги на эти цели правительство планирует получить при помощи займов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Путин
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