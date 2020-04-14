Путин потребовал ввести адекватные «новым вызовам» антикризисные меры

Президент заявил, что сложившаяся ситуация не должна быть шоком для системы управления. По его словам, в руководстве страны есть ресурсы и инструменты для преодоления трудностей

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции по экономическим вопросам заявил, что ситуация в стране такова, что «необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства признал, что экономика и бизнес столкнулись с серьезным давлением. Нарушены многие торговые и хозяйственные связи, предприятия были вынуждены поменять обычный график работы. «Особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг», — констатировал Путин.

Президент отметил, что в апреле объем розничной торговли, розничных продаж снизился более чем на 35%. «Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок», — заявил глава государства.

Отметил Путин и тот факт, что за первые 12 дней апреля потребление электроэнергии в России снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «То есть предприятия стали меньше загружать свои мощности», — объяснил президент.