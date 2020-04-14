«Яндекс.Карты» начали отслеживать очереди в супермаркетах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сервис «Яндекс.Карты» начал собирать информацию о загруженности продуктовых магазинов. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило в РБК. Функция должна помочь покупателям оценить загруженность магазинов и выбрать оптимальное время для их посещения с соблюдением социальной дистанции.

На данный момент данные «Яндекс.Карты» уже передают 169 супермаркетов «Азбуки вкуса» и 55 магазинов сети «Перекресток» в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении. При этом для части магазинов указанных сетей в Москве функция пока недоступна, убедился корреспондент РБК.

Размер очереди в магазинах — участниках проекта можно увидеть в веб-версии «Яндекс.Карты». На карте рядом с названием магазина или организации, которые уже передают данные «Яндексу», стоит оценка «нет очереди», «небольшая очередь» или «большая очередь».

В компании добавили, что вскоре узнать о числе посетителей можно будет также в мобильных приложениях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». В ближайшее время к проекту также планирует присоединиться Альфа-банк, сообщили в компании.