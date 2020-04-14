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«Яндекс.Карты» начали отслеживать очереди в супермаркетах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сервис «Яндекс.Карты» начал собирать информацию о загруженности продуктовых магазинов. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило в РБК. Функция должна помочь покупателям оценить загруженность магазинов и выбрать оптимальное время для их посещения с соблюдением социальной дистанции.

На данный момент данные «Яндекс.Карты» уже передают 169 супермаркетов «Азбуки вкуса» и 55 магазинов сети «Перекресток» в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении. При этом для части магазинов указанных сетей в Москве функция пока недоступна, убедился корреспондент РБК.

Размер очереди в магазинах — участниках проекта можно увидеть в веб-версии «Яндекс.Карты». На карте рядом с названием магазина или организации, которые уже передают данные «Яндексу», стоит оценка «нет очереди», «небольшая очередь» или «большая очередь».

В компании добавили, что вскоре узнать о числе посетителей можно будет также в мобильных приложениях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». В ближайшее время к проекту также планирует присоединиться Альфа-банк, сообщили в компании.

«Яндекс» оценил соблюдение самоизоляции в России «на троечку»
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Сейчас в «Яндекс.Карты» также можно отследить индекс самоизоляции в российских городах. Так, на утро 14 апреля индекс в Москве достигал 3,2. Согласно шкале проекта, это означает, что на улицах города много людей.

С 4 апреля, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, все столичные предприятия должны обеспечивать соблюдение дистанции в 1,5 м между работниками и посетителями. В случае игнорирования норм дистанцирования индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юридическим лицам — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Если из-за нарушения был причинен вред здоровью человека или имуществу, предприятие могут оштрафовать на сумму до 1 млн руб.

В Москве за отсутствие разметки оштрафовали почти сто магазинов
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За последние три дня за нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности штрафы выписали 92 предприятиям, сообщили в департаменте торговли и услуг Москвы ранее 14 апреля. В департаменте указали, что в магазинах отсутствовала разметка, необходимая для обеспечения социальной дистанции. Сумма штрафов может превысить 12,5 млн руб. в зависимости от решений суда.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: «Яндекс.Карты», очередь, супермаркет, магазин
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