В правительстве Хакасии четверо человек ушли на самоизоляцию

Здание правительства Республики Хакасия (Фото: Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия)

В Хакасии четверо членов правительства отправлены на самоизоляцию из-за контакта с возможным переносчиком коронавируса. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов в своем Instagram.

«У сотрудника одного из министерств Хакасии подозрение на заболевание коронавирусом. Он находился в контакте с членом семьи, у которого также подозревается заражение COVID-19», — написал Коновалов. Все, кто контактировал с этим сотрудником, включая членов правительства, отправлены на самоизоляцию.

Анализы работника республиканского ведомства направлены в новосибирскую лабораторию «Вектор», уточнил Коновалов. Из-за изменения графика работы губернатора республики и перевода части сотрудников на самоизоляцию заседание правительства, намеченное на 14 апреля, перенесли.

«Заседание республиканского правительства состоится в ближайшие дни в формате онлайн. О дате будет сообщено дополнительно», — сообщается на сайте правительства Хакасии.