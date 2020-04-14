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В правительстве Хакасии четверо человек ушли на самоизоляцию

Здание правительства Республики Хакасия (Фото: Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия)

В Хакасии четверо членов правительства отправлены на самоизоляцию из-за контакта с возможным переносчиком коронавируса. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов в своем Instagram.

«У сотрудника одного из министерств Хакасии подозрение на заболевание коронавирусом. Он находился в контакте с членом семьи, у которого также подозревается заражение COVID-19», — написал Коновалов. Все, кто контактировал с этим сотрудником, включая членов правительства, отправлены на самоизоляцию.

Анализы работника республиканского ведомства направлены в новосибирскую лабораторию «Вектор», уточнил Коновалов. Из-за изменения графика работы губернатора республики и перевода части сотрудников на самоизоляцию заседание правительства, намеченное на 14 апреля, перенесли

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«Заседание республиканского правительства состоится в ближайшие дни в формате онлайн. О дате будет сообщено дополнительно», — сообщается на сайте правительства Хакасии.

На самоизоляцию ушли один вице-премьер и три руководителя министерств и ведомств, уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

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На 14 апреля в Хакасии обнаружили 20 случаев заражения коронавирусом. Три пациента выздоровели. На карантине находятся всего 269 человек.

Ранее глава Хакасии проходил обследование на коронавирус и уходил на самоизоляцию до 29 марта после перелета в одном самолете с заболевшей коронавирусной инфекцией.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Хакасия, коронавирус
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