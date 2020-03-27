Глава Хакасии сообщил о карантине после перелета с заболевшей COVID-19

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что самоизолировался после того, ка летел в одном самолете с заразившейся новым коронавирусом пассажиркой. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, вчера у летевшей с ним в одном лайнере женщины подтвердили инфекцию. Коновалов рассказал, что после того, как это стало известно, он прошел обследование, самоизолировался и ограничил контакты. Он отметил, что будет находиться дома до воскресенья, 29 марта.

«Работаю дистанционно, нахожусь на круглосуточной связи с замами и министрами, провожу совещания в онлайн-режиме», — сказал губернатор. Он добавил, что его обязанности временно исполняет замглавы региона Николай Миронов.

По данным оперштаба, в 56 регионах России зарегистрировали 840 случаев заражения новым коронавирусом. В Москве число заболевших достигло 546 человек, двое пациентов умерли. В Хакасии подтвердили два случая заражения.