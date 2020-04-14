Врач назвал места с высоким риском заразиться коронавирусом

Наибольший риск заболеть COVID-19 в условиях самоизоляции и ограниченного передвижения сохраняется во время посещения аптек. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев, пишет АиФ.

Повышенные риски в аптеке Зайцев связывает с небольшой площадью помещения, где трудно выдерживать дистанцию, частым посещением таких торговых точек нездоровыми людьми. Медик советует выбирать для посещения аптек наименее загруженные часы, использовать антисептики и противовирусные мази.

Вторыми по степени опасности врач называет продуктовые магазины, где ежедневно бывают сотни и тысячи людей. Чтобы снизить потенциальный риск заражения, покупки следует делать быстро, предпочтение отдавать уже расфасованным товарам и закупаться на более долгий срок.

Достаточно высокая вероятность заразиться есть у тех, кто продолжает во время самоизоляции ездить на собственной машине, в том числе и на работу. Они подвержены риску на заправках, где за пистолет ежедневно берутся люди не всегда с чистыми руками.