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Пандемия коронавируса ,  
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Врач назвал места с высоким риском заразиться коронавирусом

Наибольший риск заболеть COVID-19 в условиях самоизоляции и ограниченного передвижения сохраняется во время посещения аптек. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев, пишет АиФ.

Повышенные риски в аптеке Зайцев связывает с небольшой площадью помещения, где трудно выдерживать дистанцию, частым посещением таких торговых точек нездоровыми людьми. Медик советует выбирать для посещения аптек наименее загруженные часы, использовать антисептики и противовирусные мази.

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Вторыми по степени опасности врач называет продуктовые магазины, где ежедневно бывают сотни и тысячи людей. Чтобы снизить потенциальный риск заражения, покупки следует делать быстро, предпочтение отдавать уже расфасованным товарам и закупаться на более долгий срок.

Достаточно высокая вероятность заразиться есть у тех, кто продолжает во время самоизоляции ездить на собственной машине, в том числе и на работу. Они подвержены риску на заправках, где за пистолет ежедневно берутся люди не всегда с чистыми руками.

Менее опасны прогулки с животными. Тем не менее, при выгуле собаки ее хозяева все равно берутся за ручки подъездной двери, трогают кнопки лифта. К тому же, животные могут принести вирус на своих лапах. Поэтому после возвращения домой нужно обработать свои руки санитайзером, а собаке хорошенько промыть лапы в ванной.

Меньше всего рисков, по мнению Зайцева, во время выноса мусора. Но частицы коронавируса все равно некоторое время живут на поверхностях предметов, поэтому после посещения контейнерной площадки или мусоропровода, следует тщательно помыть руки.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ранее в апреле заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Владимир Левшин рассказал, что курильщики во время эпидемии коронавируса рискуют своим здоровьем больше некурящих людей.

Онколог опроверг слухи, что курение снижает вероятность заболеть COVID-19. По его мнению, пагубная привычка только усложняет течение болезни, так как хронический бронхит (который есть практически у любого курильщика со стажем пять-шесть лет), значительно увеличивает риск получить пневмонию.

Теги: врач, коронавирус, заражение
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Общество
Эксперты назвали попавшие в зону риска профессии из-за пандемии COVID-19
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