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Более четверти компаний сообщили о сокращении зарплат в течение полугода

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Около четверти компаний на российском рынке (27%) ожидают сокращения зарплат сотрудников в ближайшие полгода из-за кризиса, вызванного ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом. Это следует из опроса службы исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, результаты которого есть у РБК.

Почти половина из тех компаний, где планируют сокращение зарплат (45%), — предприятия с числом сотрудников от 100 до 250 человек.

Изменять зарплату сотрудников не планирует 30% компаний, большая часть из которых приходится на средний и крупный бизнес. Еще 39% компаний затруднились с ответом.

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Уже уменьшили зарплату 23% компаний, следует из исследования. Изменения затронули в первую очередь работающих Москве (29%), а также в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе (26%). При этом 62% работодателей сообщили о сохранении зарплат на прежнем уровне.

В ближайшие полгода точно сократить часть сотрудников собираются в 12% компаний, а в 20% уже уменьшили число работников, следует из опроса. При этом сокращение части сотрудников планирует почти половина (46%) компаний с численностью штата свыше 3 тыс. человек.

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В целом положение компании как негативное оценивают 33% опрошенных. Доля тех компаний, которые чувствуют себя стабильно, составляет 36%.

Исследование проводилось со 2 по 9 апреля, специалисты опросили более чем 350 представителей российских компаний.

В конце марта о планах сократить зарплаты заявила каждая пятая компания на российском рынке, показало исследование Центра стратегических разработок. Кроме того, согласно опросу, каждая третья компания уже изменила кадровую политику.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: опрос, работа, компании
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