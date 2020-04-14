Более четверти компаний сообщили о сокращении зарплат в течение полугода

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Около четверти компаний на российском рынке (27%) ожидают сокращения зарплат сотрудников в ближайшие полгода из-за кризиса, вызванного ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом. Это следует из опроса службы исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, результаты которого есть у РБК.

Почти половина из тех компаний, где планируют сокращение зарплат (45%), — предприятия с числом сотрудников от 100 до 250 человек.

Изменять зарплату сотрудников не планирует 30% компаний, большая часть из которых приходится на средний и крупный бизнес. Еще 39% компаний затруднились с ответом.

Уже уменьшили зарплату 23% компаний, следует из исследования. Изменения затронули в первую очередь работающих Москве (29%), а также в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе (26%). При этом 62% работодателей сообщили о сохранении зарплат на прежнем уровне.