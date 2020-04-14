Ученые составили рацион для россиян на самоизоляции

Ученые из Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи составили принципы рациона для жителей России, которые сидят дома во время всеобщей самоизоляции по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты рекомендовали употреблять в пищу больше продуктов с низкой калорийностью. Порции, по советам диетологов, следует делать меньше, а питаться чаще. Ежедневное меню нужно распределить на три основных приема пищи и один-два перекуса.

На завтрак эксперты посоветовали есть омлет, кашу, творожную запеканку, вареные яйца, сырники. Эти блюда можно дополнить свежими овощами и фруктами. На второй завтрак можно есть сыр, орехи, фрукты. Запивать пищу в первой половине дня следует чаем, какао и соком.

В обед кроме первого горячего блюда стоит включить блюдо из мяса, птицы или рыбы с гарниром. Запить это можно компотом, киселем или соком. Для полдника подойдут сухофрукты и свежие фрукты с настоем шиповника или компотом.