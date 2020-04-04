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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор сообщил о нормах правильного питания во время изоляции

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, как следует питаться во время самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В службе отметили, что правильное питание поможет укрепить иммунную систему. ВОЗ рекомендовал:

  • Покупать только необходимое и планировать покупки. Панические закупки могут привести к повышению цен, перееданию и неравному распределению продуктов.
  • В первую очередь использовать свежие и скоропортящиеся продукты. Например, фрукты, овощи и нежирные молочные продукты. В ВОЗ отметили, что хорошим вариантом могут стать замороженные овощи и фрукты.
  • Готовить дома, не забывая о принципах здорового питания.
  • Пользоваться службами доставки продуктов и готовых блюд. В ВОЗ заявили, что предпочтительнее еда, которая приготовлена дома, но «бесконтактная» доставка не противоречит условиям самоизоляции и карантина.
  • Следить за размерами порций, так как долгое пребывание дома, особенно без дела или в одиночестве, может привести к перееданию. В организации посоветовали изучить нормы порций для взрослого и ребенка в стране проживания.
  • Соблюдать правила безопасности при приготовлении пищи. Например, чистоту кухонных приборов и поверхностей. Помимо этого нужно хранить сырые продукты отдельно от готовых, доводить блюда до полной готовности, хранить продукты при безопасной температуре, а также покупать товары в надежных местах.
  • Ограничить потребление соли. Норма ВОЗ составляет 5 граммов в день. В организации рекомендовали постараться не солить блюда, а экспериментировать с зеленью и специями, чтобы придать блюдам вкус.
  • Ограничить потребление сахара. Оптимальное его количество соответствует около 6 чайным ложкам. В ВОЗ посоветовали отдавать предпочтение свежим фруктам. Альтернативой могут стать замороженные фрукты, фрукты в собственном соку и сухофрукты без сахара. В организации отметили, что нужно быть осторожнее с обезжиренными десертами, так как часто в них содержится много сахара.
  • Пить достаточное количество жидкости. Самая полезная — вода. Для улучшения ее вкуса можно добавлять свежие или замороженные фрукты, ягоды, нарезанные ломтиками цитрусовые, огурцы, мяту, розмарин и лаванду.
  • Ограничить потребление жиров и по возможности отказаться от потребления трансжиров. Лучше готовить еду на пару, тушить ее или использовать гриль, отметили в ВОЗ.
  • Потреблять достаточное количество клетчатки, так как она полезна для пищеварительной системы и помогает избежать переедания. Для этого нужно включить в рацион цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты и овощи.
  • Не употреблять алкоголь, или, по крайней мере, сократить его потребление. Он ослабляет иммунную систему и причиняет вред, независимо от количества, заявили в ВОЗ.
  • Собираться за столом всей семьей. В организации отметили, что совместные завтраки, обеды и ужины могут стать примером здорового питания для детей и укрепить семью.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Роспотребнадзор, карантин, питание, коронавирус
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