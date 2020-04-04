Лента новостей

Курс доллара на 28 марта USD ЦБ: 77,73 (-0,99)

Курс евро на 28 марта EUR ЦБ: 85,74 (-0,23)

Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил о нормах правильного питания во время изоляции

Пентагон перебросил похоронные команды в Нью-Йорк

Россия поставит в страны СНГ еще 300 тыс. тестов на коронавирус

Дочь актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом

Мадуро приказал мобилизовать артиллерию для защиты Венесуэлы

СМИ назвали сроки начала экспресс-тестирования на COVID-19 в России

Посольство сообщило о 2 тыс. ждущих эвакуацию из США россиянах

Шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса в Красноярском крае

Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане

Саудовская Аравия опровергла сообщения о желании убрать нефть США с рынка

В Китае за минувшие сутки от коронавируса умерли 4 человека

Посольство России поселит в отеле россиян после отмены рейса из Нью-Йорка

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне