Пандемия коронавируса , 04 апр, 08:22
0
Роспотребнадзор сообщил о нормах правильного питания во время изоляции
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, как следует питаться во время самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В службе отметили, что правильное питание поможет укрепить иммунную систему. ВОЗ рекомендовал:
- Покупать только необходимое и планировать покупки. Панические закупки могут привести к повышению цен, перееданию и неравному распределению продуктов.
- В первую очередь использовать свежие и скоропортящиеся продукты. Например, фрукты, овощи и нежирные молочные продукты. В ВОЗ отметили, что хорошим вариантом могут стать замороженные овощи и фрукты.
- Готовить дома, не забывая о принципах здорового питания.
- Пользоваться службами доставки продуктов и готовых блюд. В ВОЗ заявили, что предпочтительнее еда, которая приготовлена дома, но «бесконтактная» доставка не противоречит условиям самоизоляции и карантина.
- Следить за размерами порций, так как долгое пребывание дома, особенно без дела или в одиночестве, может привести к перееданию. В организации посоветовали изучить нормы порций для взрослого и ребенка в стране проживания.
- Соблюдать правила безопасности при приготовлении пищи. Например, чистоту кухонных приборов и поверхностей. Помимо этого нужно хранить сырые продукты отдельно от готовых, доводить блюда до полной готовности, хранить продукты при безопасной температуре, а также покупать товары в надежных местах.
- Ограничить потребление соли. Норма ВОЗ составляет 5 граммов в день. В организации рекомендовали постараться не солить блюда, а экспериментировать с зеленью и специями, чтобы придать блюдам вкус.
- Ограничить потребление сахара. Оптимальное его количество соответствует около 6 чайным ложкам. В ВОЗ посоветовали отдавать предпочтение свежим фруктам. Альтернативой могут стать замороженные фрукты, фрукты в собственном соку и сухофрукты без сахара. В организации отметили, что нужно быть осторожнее с обезжиренными десертами, так как часто в них содержится много сахара.
- Пить достаточное количество жидкости. Самая полезная — вода. Для улучшения ее вкуса можно добавлять свежие или замороженные фрукты, ягоды, нарезанные ломтиками цитрусовые, огурцы, мяту, розмарин и лаванду.
- Ограничить потребление жиров и по возможности отказаться от потребления трансжиров. Лучше готовить еду на пару, тушить ее или использовать гриль, отметили в ВОЗ.
- Потреблять достаточное количество клетчатки, так как она полезна для пищеварительной системы и помогает избежать переедания. Для этого нужно включить в рацион цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты и овощи.
- Не употреблять алкоголь, или, по крайней мере, сократить его потребление. Он ослабляет иммунную систему и причиняет вред, независимо от количества, заявили в ВОЗ.
- Собираться за столом всей семьей. В организации отметили, что совместные завтраки, обеды и ужины могут стать примером здорового питания для детей и укрепить семью.
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru