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Ozon выяснил пасхальные предпочтения россиян при карантине

Жители России во время самоизоляции намерены встречать Пасху с членами семьи. Об этом РБК рассказали в компании Ozon, чьи аналитики изучили около 1,5 млн заказов и 2,5 млн поисковых запросов.

По данным Ozon, готовиться к Пасхе, которая в этом году отмечается 19 апреля, россияне начали еще с марта. Главным атрибутом праздника станет крашение яиц. Эксперты отметили рост продаж яиц с 1 по 12 апреля на 173% по сравнению с предпраздничным периодом в прошлом году.

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Продажи пасхальных наклеек выросли на 425%. Из пищевых красителей граждане предпочитают яркие цвета: желтые, красные, перламутровые. Большой популярностью пользуются готовые наборы для декорирования яиц, например набор для оформления яйца в единорога. Для детей покупают наборы для детского творчества на пасхальную тематику.

Ozon увидел рост спроса на рубашки и тапочки после перехода на удаленку
Экономика

По мнению специалистов Ozon, находясь дома, россияне в этом году решили самостоятельно печь куличи: спрос на ингредиенты для выпечки за две первые недели апреля увеличился на 169% по сравнению с периодом перед Пасхой 2019 года.

Продажи готовых смесей для выпечки выросли на 387%, а формы для выпекания куличей стали покупать на 152% чаще. Активно покупают подставки для куличей и яиц, наборы для оформления домашнего стола и предметы пасхального декора.

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Общество

Ранее, в апреле, в Ozon отметили повышенный спрос на рубашки после массового перехода сотрудников компаний на удаленную работу. Мужские рубашки показали рост 358%, а женские — 240%.

Параллельно с этим аналитики компании сообщили о снизившихся продажах мужских и женских брюк — на 15 и 11% соответственно. При этом россияне в несколько раз чаще стали приобретать нарядную домашнюю одежду.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Пасха, Ozon, карантин
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