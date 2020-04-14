Ozon выяснил пасхальные предпочтения россиян при карантине

Жители России во время самоизоляции намерены встречать Пасху с членами семьи. Об этом РБК рассказали в компании Ozon, чьи аналитики изучили около 1,5 млн заказов и 2,5 млн поисковых запросов.

По данным Ozon, готовиться к Пасхе, которая в этом году отмечается 19 апреля, россияне начали еще с марта. Главным атрибутом праздника станет крашение яиц. Эксперты отметили рост продаж яиц с 1 по 12 апреля на 173% по сравнению с предпраздничным периодом в прошлом году.

Продажи пасхальных наклеек выросли на 425%. Из пищевых красителей граждане предпочитают яркие цвета: желтые, красные, перламутровые. Большой популярностью пользуются готовые наборы для декорирования яиц, например набор для оформления яйца в единорога. Для детей покупают наборы для детского творчества на пасхальную тематику.