Онколог сообщил о рисках курильщиков при эпидемии коронавируса

Курение является дополнительным фактором риска для течения болезни, вызванной коронавирусом. Об этом в интервью «Радио Sputnik» заявил заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Владимир Левшин.

Врач сообщил, что периодически появляющаяся информация о том, что курение защищает от COVID-19, не соответствует действительности.

«Сейчас выскакивают фейки, что якобы курение защищает от коронавируса. Это, конечно, чушь. Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции», — сказал Левшин.

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По его словам, любой курильщик со стажем в пять-шесть лет, имеет хронический бронхит. Эта болезнь в несколько раз увеличивает риск получить пневмонию. Левшин добавил, что последствия заражения коронавирусом для курильщика будут более серьезными, чем для некурящего человека.