Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
В Китае за сутки коронавирус выявили у 99 человек Общество, 06:21 Около 200 россиян вернутся из Японии в Москву в воскресенье Общество, 06:05 Онколог сообщил о рисках курильщиков при эпидемии коронавируса Общество, 05:31 Нетаньяху приостановил полеты рейсов из-за границы в Израиль Общество, 05:24 Российские космонавты поздравили с борта МКС с Днем космонавтики Общество, 05:03 Малышева назвала способы не заразиться коронавирусом через еду Общество, 04:42 СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей Общество, 04:32 Представитель Бабкиной сообщил о ее состоянии Общество, 04:06 Заболевший COVID-19 Джонсон поблагодарил медиков за спасение своей жизни Политика, 03:40 В работе Twitter произошел массовый сбой Технологии и медиа, 03:24 Вирусолог согласился с прогнозом спада эпидемии COVID-19 в России к июню Общество, 02:52 В России вступил в силу запрет на экспорт гречки, риса и чеснока Экономика, 02:28 Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всей стране Общество, 01:58 В Москве активируют «спящие» штрафы для нарушивших изоляцию водителей Общество, 01:51
Пандемия коронавируса ,  
0 

Онколог сообщил о рисках курильщиков при эпидемии коронавируса

Курение является дополнительным фактором риска для течения болезни, вызванной коронавирусом. Об этом в интервью «Радио Sputnik» заявил заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Владимир Левшин.

Врач сообщил, что периодически появляющаяся информация о том, что курение защищает от COVID-19, не соответствует действительности.

«Сейчас выскакивают фейки, что якобы курение защищает от коронавируса. Это, конечно, чушь. Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции», — сказал Левшин.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

По его словам, любой курильщик со стажем в пять-шесть лет, имеет хронический бронхит. Эта болезнь в несколько раз увеличивает риск получить пневмонию. Левшин добавил, что последствия заражения коронавирусом для курильщика будут более серьезными, чем для некурящего человека.

По мнению онколога, причина возникновения ложной информации о положительном влиянии пагубной привычки психологическая. Левшин считает, что курильщики не верят, что могут бросить и «для оправдания придумывают такие вещи».

Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Общество

В апреле в российском Минздраве назвали промывание носа раствором поваренной соли одним из способов профилактики заболевания коронавирусной инфекцией.

Людям из групп рисков, которые больше других подвержены опасности заболеть COVID-19, советуют чаще промывать слизистую и принимать лекарства барьерного типа.

Теги: коронавирус, курение, эпидемия, врач
Материалы по теме
Российский врач сравнил коронавирус и атипичную пневмонию по летальности
Общество
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter