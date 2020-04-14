Трамп заявил об эффективности выбранной США стратегии борьбы с COVID-19

Стратегия борьбы с распространением коронавирусной инфекции, которую выбрали США, показала свою работоспособность. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

По его словам, динамика заболеваемости COVID-19 за выходные выравнялась, а число новых госпитализированных в очагах распространения коронавируса — Нью-Йорке, Нью-Джерси и Луизиане — снижается.

«Это ясно доказывает, что наша стратегия по борьбе с вирусом работает, а американцы следуют рекомендациям», — сказал Трамп.

С мнением президента согласился директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он подтвердил выравнивание ситуации в Нью-Йорке.