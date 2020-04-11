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Пандемия коронавируса ,  
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Число смертей от коронавируса в США превысило 20 тысяч

В США от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 20 тыс. человек. Такие данные приводит американский университет Джона Хопкинса.

По данным на вечер 11 апреля, от вызванных заболеванием осложнений умерли 20 071 человек. Инфекцию выявили у 519 453 американцев, 29 507 из них выздоровели.

Лидером по числу летальных исходов остается Нью-Йорк — почти 6,4 тыс. случаев. В соседнем с ним административном округе Нассо, который занимает второе место, зафиксировано почти 800 смертей. На третьем месте — город Уэйн в Мичигане с 609 умершими.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее 11 апреля Соединенные Штаты вышли на первое место по количеству летальных исходов от коронавируса, обогнав Италию.

За предыдущие сутки в США был зафиксирован самый высокий суточный уровень смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. жертв. Соединенные Штаты остаются страной с самыми высокими показателями заболеваемости в мире. Американский президент Дональд Трамп объяснил этот факт большим количеством проводимых тестирований на коронавирус.

На втором месте по числу выявленных случаев COVID-19 Испания с почти 162 тыс. заболевших, на третьем — Италия со 152 тыс подтвержденных диагнозов.

Теги: США, коронавирус, жертвы
Материалы по теме
США стали лидером по числу смертей от коронавируса
Общество
В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки
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