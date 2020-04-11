Число смертей от коронавируса в США превысило 20 тысяч
В США от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 20 тыс. человек. Такие данные приводит американский университет Джона Хопкинса.
По данным на вечер 11 апреля, от вызванных заболеванием осложнений умерли 20 071 человек. Инфекцию выявили у 519 453 американцев, 29 507 из них выздоровели.
Лидером по числу летальных исходов остается Нью-Йорк — почти 6,4 тыс. случаев. В соседнем с ним административном округе Нассо, который занимает второе место, зафиксировано почти 800 смертей. На третьем месте — город Уэйн в Мичигане с 609 умершими.
Роспотребнадзор, mos.ru
Ранее 11 апреля Соединенные Штаты вышли на первое место по количеству летальных исходов от коронавируса, обогнав Италию.