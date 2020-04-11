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Пандемия коронавируса ,  
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Подмосковье вслед за Москвой ввело пропуска для передвижения

Андрей Воробьев (Фото: andreyvorobiev / instagram.com)

Московская область вводит систему пропусков для поездок на любом транспорте, объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram. Система будет запущена в среду, с 15 апреля, но заказать их можно с понедельника, 13 апреля.

Указ о введении аналогичных мер ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Воробьева, пропуска будут действовать не только в Подмосковье, но и в Москве. Их необходимо получить для поездок на машине, мотоцикле, автобусе, троллейбусе, электричке. Для передвижения пешком в пределах своего района (для походов в магазин, аптеку, выброса мусора или выгула домашнего животного) разрешение пока не нужно.

В Подмосковье введут режим пропусков и усилят патрули полиции
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Пропуска можно оформить на портале uslugi.mosreg.ru, рассказал Воробьев. В форме нужно заполнить обязательные поля, в том числе номер машины, если человек передвигается на автомобиле. Пропуска для поездок на работу будут действовать до 30 апреля, а для посещения медучреждений — один день, но оформлять их можно ежедневно. Одноразовые пропуска для поездок с иной личной целью оформлять будут не более двух раз в неделю.

Военнослужащим, сотрудникам полиции, госслужащим, журналистам, адвокатам и охранникам разрешение на поездки не нужно, но они должны иметь служебное удостоверение, добавил губернатор.

О том, что Подмосковье вводит пропускной режим, Воробьев объявил накануне. Помимо этого в регионе усилили патрули полиции и Росгвардии, которые будут проверять причины выхода на улицу, и ограничили работу предприятий с 13 по 19 апреля.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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5 апреля в интервью РБК Воробьев говорил, что вводить пропуска на тот момент было преждевременно, но сама система их выдачи технически уже готова. По данным оперативного штаба, по состоянию на 11 апреля в регионе зафиксировано 1082 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 152 из них за последние сутки. Умерли 14 человек.

Теги: Подмосковье, Андрей Воробьев
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