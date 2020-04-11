Подмосковье вслед за Москвой ввело пропуска для передвижения

Андрей Воробьев (Фото: andreyvorobiev / instagram.com)

Московская область вводит систему пропусков для поездок на любом транспорте, объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram. Система будет запущена в среду, с 15 апреля, но заказать их можно с понедельника, 13 апреля.

Указ о введении аналогичных мер ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Воробьева, пропуска будут действовать не только в Подмосковье, но и в Москве. Их необходимо получить для поездок на машине, мотоцикле, автобусе, троллейбусе, электричке. Для передвижения пешком в пределах своего района (для походов в магазин, аптеку, выброса мусора или выгула домашнего животного) разрешение пока не нужно.

Пропуска можно оформить на портале uslugi.mosreg.ru, рассказал Воробьев. В форме нужно заполнить обязательные поля, в том числе номер машины, если человек передвигается на автомобиле. Пропуска для поездок на работу будут действовать до 30 апреля, а для посещения медучреждений — один день, но оформлять их можно ежедневно. Одноразовые пропуска для поездок с иной личной целью оформлять будут не более двух раз в неделю.