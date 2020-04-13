Голикова назвала «не очень приятными» цифры по коронавирусу в России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Абсолютные цифры по заражению коронавирусом в России «не очень приятные». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляция доступна на YouTube.

По ее словам, для тех людей, которые не погружены в процесс здравоохранения, суточное увеличение числа заболевших коронавирусом на 1,8 тыс. или 1,9 тыс. пациентов уже «звучит угрожающе». «Да и в общем, и для нас она звучит не очень хорошо», — сказала она.

При этом такие цифры, если они не свидетельствуют об экспоненциальном росте числа заболевших, пугать не должны, указала Голикова. «Если перевести это в относительные цифры, ну так, как меряют другие, то в среднем этот рост у нас день ото дня по России составляет порядка 17–18%», — сказала вице-премьер.

По словам Голиковой, ежедневный прирост числа заболевших не более чем на 20% «немного успокаивает» и позволяет надеяться, что Россия сможет избежать экспоненциального роста.