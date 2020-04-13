Кремль заявил о находящейся на передовой в борьбе с коронавирусом Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Москва находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Москва находится на передовой. Наибольшая нагрузка приходится на систему здравоохранения Москвы», — сказал он.

Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин днем 13 апреля проведет очередное совещание по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией с вице-премьером Татьяной Голиковой и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В ходе совещания по ситуации в столице выступит мэр города, а вице-премьер отчитается по общероссийскому фону. «Разумеется, будут и слова президента, состоится обмен мнениями — сверка часов», — добавил Песков.

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