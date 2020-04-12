Путин и Трамп поддержали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры поддержали договоренность по снижению добычи нефти, достигнутую в рамках ОПЕК+, чтобы стабилизировать глобальные рынки и обеспечить устойчивость мировой экономики.

Путин и Трамп обсудили ситуацию на нефтяных рынках и отметили большое значение сделки ОПЕК+. Помимо этого они поговорили о вопросах обеспечения стратегической безопасности. Путин также поздравил Трампа и американских христиан с Пасхой, которую они празднуют 12 апреля. Лидеры России, США и Саудовской Аравии договорились продолжать контакты.

В ходе видеоконференции страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая текущего года. Министерство энергетики Казахстана отметило, что сокращение добычи составит 9,7 млн барр./сут.