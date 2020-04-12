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Падение цен на нефть ,  
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Трамп поблагодарил Путина и саудитов за «прекрасную сделку» по нефти

По словам американского лидера, достигнутая договоренность о сокращении добычи устроит все стороны, а также позволит сохранить тысячи рабочих мест в США. По условиям сделки, страны ОПЕК+ сократят добычу на 9,7 млн барр./сутки
Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп считает, что договоренности, достигнутые в рамках сделки ОПЕК+, устроят все стороны. «Прекрасная сделка для всех», — написал он в своем Twitter.

«Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России [Владимира] Путина и короля Саудовской Аравии Салмана», — заявил он, добавив, что провел с ними переговоры.

По словам американского лидера, договоренность о сокращении добычи нефти «сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергосекторе США».

В ходе видеоконференции, которая прошла вечером 12 апреля, страны ОПЕК+ договорились снизить объемы производства нефти на два месяца, начиная с 1 мая. Сокращение добычи составит 9,7 млн барр./сутки, это рекордный уровень снижения за всю историю. Помимо этого, по словам иранского министра нефти Биджара Зангане, ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт согласились сократить добычу еще на 2 млн барр./сутки, а страны G20 — на 3,7 млн барр. в день.

 

Материал дополняется

Теги: Дональд Трамп, ОПЕК+
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