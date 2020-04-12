Вирусолог согласился с прогнозом спада эпидемии COVID-19 в России к июню

Спада эпидемии коронавируса в России следует ждать в июне. Об этом главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил в беседе с National News. Таким образом ученый согласился с мнением своего коллеги академика РАН Виктора Малеева, ранее так же говорившем о прекращении эпидемии в июне.

«Посмотрите, что творится, насколько сегодня выросло число зараженных. С каждым днем их число все растет и растет», — сказал Зуев. Он добавил, что спада эпидемии коронавирусной инфекции в стране нужно ждать не раньше июня.

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По словам Зуева, нельзя говорить о прохождении пика заболеваемости в апреле, так как цифры подтверждают обратное. «Если бы у нас не было такого роста заболеваемости, тогда можно было бы говорить о прохождении пика в середине апреля», — заявил вирусолог.

Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне.