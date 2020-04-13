В Москве за сутки после выздоровления от COVID-19 выписали 150 человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве врачи выписали еще 150 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает оперштаб Москвы в Telegram.

«Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 837 человек», — сказала Ракова. По ее словам, можно говорить о положительной динамике в ситуации с заболеванием в столице, поскольку врачи выписывают более сотни человек, которые побороли заболевание, ежедневно.

Накануне Ракова сообщала о 188 выписанных из московских больниц человек, которые вылечились от коронавируса.

Всего в Москве, по последним данным оперштаба, зафиксировали более 10,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 687 человек уже выздоровели. При этом лечение в больницах проходят только те пациенты, которые находятся в группе риска (возраст старше 65 лет, наличие хронических заболеваний, беременность) или у которых заболевание протекает в тяжелой форме. Так, в инфекционной больнице в Коммунарке 13 апреля на лечении находились 319 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Пациенты с нетяжелым течением болезни проходят лечение на дому.