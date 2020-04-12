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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве еще 188 пациентов вылечились от коронавируса

Карантинный центр в Коммунарке (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

За минувшие сутки из московских больниц врачи выписали 188 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, говорится в Telegram-канале столичного оперштаба.

«За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны сразу 188 человек», — сказала Ракова. Она отметила, что общее число человек, которые поправились после коронавируса в Москве, возросло до 687 человек.

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Накануне, 11 апреля, Ракова сообщала о 149 выписанных пациентах, которые вылечились от коронавируса. Общее число выздоровевших составляло 499 человек.

Всего в России, согласно последним данным федерального оперштаба, в стране от коронавируса вылечились 1291 человек. Общее число заражений превысило 15,7 тыс.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Москва
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