Гравврач назвал число больных с COVID-19 на лечении в Коммунарке

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке находятся 533 пациента, большая часть из них — 524 — с диагнозом «внебольничная пневмония», сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Диагноз COVID-19 подтвержден у 319 заболевших. К искусственной вентиляции легких подключен 21 человек.

Всего, по его словам, за сутки поступили 37 новых пациентов. Кроме того, врачи выписали семь пациентов.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в России, согласно последним данным оперштаба, составляет 15,7 тыс. человек. Из них почти 1,3 тыс. уже выздоровели, еще 130 умерли. Большую часть случаев — 10,1 тыс. — зафиксировали в Москве.