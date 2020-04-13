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Гравврач назвал число больных с COVID-19 на лечении в Коммунарке

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке находятся 533 пациента, большая часть из них — 524 — с диагнозом «внебольничная пневмония», сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Диагноз COVID-19 подтвержден у 319 заболевших. К искусственной вентиляции легких подключен 21 человек.

Всего, по его словам, за сутки поступили 37 новых пациентов. Кроме того, врачи выписали семь пациентов.

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Общее число подтвержденных случаев коронавируса в России, согласно последним данным оперштаба, составляет 15,7 тыс. человек. Из них почти 1,3  тыс. уже выздоровели, еще 130 умерли. Большую часть случаев — 10,1 тыс. — зафиксировали в Москве.

С конца марта власти Москвы разрешили пациентам с коронавирусом, заболевание у которых протекает в легкой форме, лечиться на дому. При этом они обязаны не покидать дом до полного выздоровления, которое должно быть подтверждено двумя тестами. Кроме того, карантин обязаны соблюдать все проживающие с ними.

Всего, по данным Роспотребнадзора, в России провели более 1,3 млн тестов на коронавирус, под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19 остаются 141 тыс. человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Коммунарка, COVID-19
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