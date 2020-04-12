В России зафиксировали более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Подавляющее большинство новых случаев зафиксировано в Москве (1306). Также в стране за последние сутки зарегистрирован наивысший уровень смертности — умерли 24 человека с коронавирусом

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России за сутки зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Новые случаи коронавируса были выявлены в 52 регионах.

Подавляющее большинство новых случаев — 1306 — выявили в Москве, также 278 больных находятся в Московской области, 69 — в Санкт-Петербурге, 61 — в Мурманской области.

Помимо этого, за сутки в стране умерли 24 человека, у которых был выявлен коронавирус, 14 летальных случаев приходится на Москву.

Также от коронавируса вылечились еще 246 человек, говорится в сообщении оперштаба.