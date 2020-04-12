В России зафиксировали более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19
В России за сутки зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Новые случаи коронавируса были выявлены в 52 регионах.
Подавляющее большинство новых случаев — 1306 — выявили в Москве, также 278 больных находятся в Московской области, 69 — в Санкт-Петербурге, 61 — в Мурманской области.
Помимо этого, за сутки в стране умерли 24 человека, у которых был выявлен коронавирус, 14 летальных случаев приходится на Москву.
Также от коронавируса вылечились еще 246 человек, говорится в сообщении оперштаба.