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В России зафиксировали более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Подавляющее большинство новых случаев зафиксировано в Москве (1306). Также в стране за последние сутки зарегистрирован наивысший уровень смертности — умерли 24 человека с коронавирусом
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России за сутки зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Новые случаи коронавируса были выявлены в 52 регионах.

Подавляющее большинство новых случаев — 1306 — выявили в Москве, также 278 больных находятся в Московской области, 69 — в Санкт-Петербурге, 61 — в Мурманской области.

Помимо этого, за сутки в стране умерли 24 человека, у которых был выявлен коронавирус, 14 летальных случаев приходится на Москву.

Также от коронавируса вылечились еще 246 человек, говорится в сообщении оперштаба. 

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 пациентов в России достигло отметки 15 770, выздоровели 1291 человек. Всего с начала пандемии скончались 130 больных.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Материал дополняется.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, заражение
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